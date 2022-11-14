Европа заявила о готовности ввести потолок цен на нефть из России

Глава ЕК заявила о готовности Европы работать над введением потолка цен на нефть из РФ

Европейский союз готов работать над введением потолка цен на нефть из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg.

«Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза», — пояснила она.

Глава ЕК добавила, что важно не только ограничить возможности для финансирования ведения военных действий, но и добиться приемлемого уровня цен для уязвимых стран. При этом, по словам фон дер Ляйен, решения по поводу конкретного уровня цен пока нет.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря. В те же сроки ЕС, а также Великобритания планируют запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен.

Пока конкретика в связи с новыми ограничениями не ясна, и из-за неопределенности суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море: страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до 5 декабря. Параллельно объемы поставок в преддверии санкций возросли, и скачок, по-видимому, может отражать попытку успеть доставить нефть до введения новых запретов не только для европейских, но и для мировых покупателей.

