Плывущие в ЕС танкеры с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море

Reuters: суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море из-за потолка цен

Суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море из-за неопределенности с введением потолка цен, пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников в страховой отрасли.

Потолок цен вступит в силу с 5 декабря, но до сих пор не ясно, как будут работать ограничения. Страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до этой даты. В связи с этим компании требуют от властей стран G7 («Большой семерки») и ЕС внести ясность в механизм ограничения цен на российскую нефть.

Допустим сценарий, при котором страховые фирмы обнаружат, что нефть была продана дороже предельной цены и страховку придется отозвать в середине рейса. Покупателям придется срочно решать, что делать с грузом, который потенциально может попасть под санкции. Если западные страны не разъяснят детали ограниченней, танкеры без страховки рискуют застрять вблизи портов.

Такая ситуация, в свою очередь, создаст серьезную угрозу безопасности соседних стран — может произойти разлив топлива, и придется решать, на кого лягут затраты на очистку. В связи с этим две крупных организации — Международный союз морского страхования (IUMI) и страховая ассоциация International Group — потребовали от правительств G7 и ЕС, чтобы единственным требованием для разрешения на погрузку и выгрузку была проверка документа, доказывающего продажу нефти в соответствии с ограничением.

Представитель Европейской комиссии заявил Reuters на условиях анонимности, что вопрос необходимо решать на уровне G7. Посол Госдепартамента США Джеймс О’Брайен в разговоре с изданием сообщил, что сейчас в G7 ведутся переговоры по техническим деталям ценообразования и управления. Генеральный секретарь союза IUMI Ларс Ланге подчеркнул, что страховщики опасаются получить разные инструкции от трех «санкционных островов» — США, Великобритании и ЕС, которые будет трудно соблюдать одновременно.

Россия в декабре может сократить добычу нефти на 1,5-1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня июня-октября (до девяти миллионов баррелей в сутки), предсказали аналитики Центра развития энергетики. Снижение может составить 14 процентов. По мнению экспертов, это приведет к значительному росту цен на нефть на мировом рынке, учитывая решение ОПЕК+ сократить добычу с ноября.