ЦБ России утвердил тарифы на быстрые переводы за границу

ЦБ России установил тариф за перевод в СБП за границу в размере 6 рублей

Российский Центральный банк утвердил тарифы на свои услуги в Системе быстрых платежей (СБП) при переводах граждан за границу, следует из решения Совета директоров Банка России, опубликованного на сайте регулятора.

Тариф за списание денежных средств со счета отправителя составит 6 рублей, за зачисление никаких денег взиматься не будет. Речь идет о переводах между физлицами.

Совет директоров ЦБ также решил, что кредитные организации при таких операциях не вправе брать деньги с получателей. Максимальное значение размера такой платы составляет 0 рублей, говорится в сообщении. Нулевым будет и тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств. Решение вступает в силу с 19 декабря текущего года.

Сейчас, по данным РИА Новости, ЦБ до конца года планирует запустить тестовые переводы по СБП в Белорусссию. В середине октября СМИ сообщали, что в системе прорабатывают запуск переводов в Армению и Казахстан, работа находится на стадии переговоров.

В регуляторе тогда же заявили, что упрощают процедуру взаимодействия с иностранными партнерами российских банков для трансграничных переводов в рамках СБП. Запустить переводы в другие страны ЦБ предложил летом 2021 года.