Спаниель вернулся к хозяйке через несколько дней после своих похорон

Daily Mail: семья похоронила спаниеля и через несколько дней нашла его живым

Семья из британской деревни Кроуфилд, графство Саффолк, похоронила своего любимого спаниеля и нашла его живым через несколько дней. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Коди Хаттон ехала на машине по городу Вудбридж и решила остановиться, чтобы позволить своей девятилетней собаке Мэйзи отдохнуть. Когда женщина открыла дверь, чтобы выпустить питомца на поводке, неожиданно начался фейерверк. Мэйзи испугалась, сорвалась с поводка и убежала.

Женщина три часа искала собаку. Затем ей на помощь пришла целая группа. После длительных поисков, которые продолжились на следующий день, хозяйка собаки и ее отец решили разбить лагерь в последнем месте, где видели Мэйзи, в надежде, что она вернется туда.

Вскоре им позвонили по телефону и сообщили, что на дороге было найдено раздавленное тело собаки. «По хвосту и отметинам на лапах мы были уверены, что это она», — сказала Хаттон. Она уточнила, что микрочип в теле погибшей собаки не нашли, но хозяева были уверены, что это их питомец. Безутешная семья похоронила собаку возле своего дома в деревне Кроуфилд.

Но на следующее утро хозяева испытали шок, когда им опять позвонили и сообщили, что видели Мейзи. Поскольку ветеринар не был уверен, было ли погибшее животное собакой или лисой, поиски продолжились. Через пять дней собаку поймали возле здания начальной школы в деревне Уикхем-Маркет.

Хаттон поспешила на место обнаружения питомицы и увидела Мэйзи на руках ее отца. Собака не могла сдержать волнения. Она извивалась и скулила, чтобы поскорее воссоединиться с любимой хозяйкой. «Я думала, что ее больше нет, что больше никогда не увижу ее. До сих пор не могу поверить, что это моя Мэйзи», — сказала она.

Пес устал и был голоден, но в остальном не пострадал, отделавшись лишь небольшой инфекцией. За пять дней собака преодолела около 30 километров.

Ранее сообщалось, что владелец паба в деревне Лонг-Уиттенхэм, английское графство Оксфордшир, нашел своего кота живым после того, как похоронил его. Тело животного принес прохожий, который знал, как выглядит кот владельца, и сообщил, что его сбила машина.

