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15:59, 17 ноября 2022Россия

Российская журналистка отреагировала на исключение из СПЧ

Журналистка Винокурова заявила, что спокойно восприняла новость об исключении из СПЧ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Журналист и общественный деятель Екатерина Винокурова сообщила, что спокойно восприняла новость об исключении из Совета по правам человека (СПЧ). Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на новость об изменении состава СПЧ.

17 ноября президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова и Ивана Засурского. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это было интересное время. Теперь оно завершено

Екатерина Винокуроважурналист и общественный деятель

«Для меня СПЧ никогда не был карьерной ступенькой. Я воспринимала это как то, что мне нужно служить людям, попавшим в беду, что-то поменять в сторону гуманизации», — сообщила Винокурова.

Также она отметила, что обновленный состав Совета по правам человека не представляется для нее удивительным и неожиданным.

«Список сотрудников СПЧ, которых сегодня исключили из совета, неудивительный. Также и список новый сотрудников СПЧ неудивительный вообще. Ни на одну фамилию», — заявила она.

Согласно документу, глава государства включил в обновленный состав Совета по правам человека военкора Александра Коца, который в настоящее время работает в зоне специальной военной операции.

Помимо этого, в числе новых членов СПЧ — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

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Алена Шевченко
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