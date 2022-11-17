Участник СВО заявил, что на Украину прибыли исламисты для командования батальонами ВСУ

Участник российской специальной военной операции (СВО) заявил, что на Украину прибыли радикальные исламисты, воевавшие в Чечне и Сирии, для командования отдельными батальонами украинских войск. Его слова передает РИА Новости.

«Недавно на Украину прибыли джихадисты, закаленные в сирийской и чеченских войнах. (…) Набор в свои вооруженные формирования они ведут по исключительным критериям, один из которых — уничтожение Российской Федерации», — сказал он. По его словам, они осуществляют командование батальонами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые исповедуют радикальный ислам.

12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожском направлении на стороне Киева воюют наемники из более чем 40 иностранных государств, среди которых больше всего военных из Польши.

Ранее в Сирии рассказали, что США могут перебросить террористов ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) или участников других радикальных групп на украинскую территорию. Как утверждает заместитель министра иностранных дел страны Башар Джаафари, использование наемников является распространенной практикой для Вашингтона.

