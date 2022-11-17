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14:42, 17 ноября 2022Экономика

Раскрыта схема вывода двух миллиардов рублей в теневые казино

Росфинмониторинг рассказал о выводе двух миллиардов рублей в теневые казино через МФО

Фото: Shutterstock

Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая дала возможность вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. О раскрытой афере рассказала замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, пишет РБК.

Она отметила, действия ведомства по отслеживанию подобных операций помогли ЦБ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО. Идут оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила Бобрышева. По ее данным, в схеме были задействованы более тысячи человек.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных клиентов. К таковым относятся лица из базы данных ЦБ о мошеннических переводах. При этом Банк России рекомендует уведомить человека о приостановке, указав причину. Возобновить доступ он сможет после личного обращения в банк.

Такая мера нужна для борьбы с дроперами, которые используют дистанционные банковские каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег. Все это должно усложнить злоумышленникам вывод денег и повысить вероятность возврата средств пострадавшим.

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Платон Щукин
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