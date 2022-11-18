Редкую банкноту с портретом Сталина продали с аукциона за 1.9 миллиона рублей

Купюру с портретом Иосифа Сталина продали с аукциона в Гонконге

В Гонконге с аукциона продали четыре редчайшие исторические банкноты, выпущенные для Китая или на территории страны. Об этом сообщает Coin World.

Одним из самых примечательных лотов стала банкнота номиналом в один юань, отпечатанная на ткани Провинциальным советским рабоче-крестьянским банком провинции Сычуань-Шэньси в 1933 году. Ее продали за 244,2 тысячи гонконгских долларов (около 1,9 миллиона рублей).

На лицевой стороне купюры помещен портрет Иосифа Сталина, под которым расположены два изображения серпа и молота и солдаты китайской армии. На обороте также изображены два китайских солдата, красная звезда и надпись «один» на русском языке. Особую ценность этой купюре, по мнению коллекционеров, придает то, что Сталин никогда не изображался на бумажных деньгах в СССР.

Кроме того, за 375,7 тысячи гонконгских долларов (2,9 миллиона рублей) продали банкноту номиналом 50 лян шанхайского отделения Банка Хиндустана, Шанхая и Японии, отпечатанную в 1860 годах. Отмечается, что купюра находится в хорошем состоянии. Эти банкноты очень редки и обычно хранятся в коллекциях только во фрагментарном виде.

Более чем за 413 тысяч гонконгских долларов (около 3,2 миллиона рублей) с молотка ушла банкнота номиналом 50 долларов, напечатанная британской компанией Waterlow & Sons для Банковской корпорации Гонконга и Шанхая. Купюра датирована 1 января 1923 года. На ее лицевой стороне изображен бог Меркурий и Великая китайская стена, а на обороте — здание штаб-квартиры корпорации.

В 215,9 тысячи гонконгских долларов (почти 1,7 миллиона рублей) обошлась неназванному коллекционеру купюра в 100 долларов, отпечатанная в США для Государственного банка Цинъинь 1 октября 1909 года. На купюре изображен политик и дипломат Цинской империи Ли Хун Чжан.

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