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14:58, 18 ноября 2022Россия

Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в российском городе

Mash: в Новороссийске морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис»
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал Mash

Морской беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Атака произошла в ночь на пятницу, 18 ноября. По информации издания, специалисты обнаружили повреждения в нефтегавани — они оказались минимальными и не повлияли на работоспособность систем.

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По предварительным данным, обломки дрона, которые обнаружили в российском городе указывают на то, что этот же аппарат был использован ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.

В «Шесхарисе» грузится нефть с российских, казахстанских и азербайджанских месторождений для отправки за границу.

29 октября Украина атаковала Севастополь с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флота отбили нападение, никто не пострадал. Впоследствии Минобороны России заявило, что после атаки дронов Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, и подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. 2 ноября Россия решила возобновить участие в сделке после переговоров при участии Турции и ООН.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Краснодарском крае, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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