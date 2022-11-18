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20:07, 18 ноября 2022Спорт

Определился соперник Федора Емельяненко в прощальном бою

Федор Емеляненко 4 февраля проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером
Федор Емельяненко (слева) и Райан Бейдер (справа). Архивное фото

Федор Емельяненко (слева) и Райан Бейдер (справа). Архивное фото. Фото: Dave Mandel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером. Об этом CBS сообщил президент промоушена Bellator Скотт Кокер.

Встреча состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США, штат Калифорния). По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе, на данный момент поясом владеет американец.

Емельяненко встречался с Бейдером 26 января 2019 года. Тогда представитель США одержал победу нокаутом в первом раунде.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере провел 46 поединков, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Алексей Гусев
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