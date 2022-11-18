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09:37, 18 ноября 2022Наука и техника

Названо количество освободившихся из-за таяния ледников бактерий

CE&E: 650 тысяч метрических тонн углерода высвобождается из растаявших ледников ежегодно

Фото: Fabrizio Conti / Unsplash

Команда международных ученых, в том числе из Канады, Великобритании и стран Европы, назвала количество бактерий, которые освободились из-за таяния ледников. Выводы работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CE&E).

В процессе исследования специалисты взяли пробы воды с восьми ледников в Северной Америке и Европе и две пробы — с ледяной шапки Гренландии. Авторы обнаружили десятки тысяч микробов в крошечных образцах воды.

Они пришли к выводу, что по всему Северному полушарию высвобождается примерно 650 тысяч метрических тонн углерода из-за бактерий и водорослей ежегодно. По их расчетам, это будет продолжаться еще примерно 80 лет, после чего ледники растают полностью.

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Исследователи не изучали бактерии по отдельности и не заметили ни одного вида, который мог бы быть серьезно опасен для человека. Большинство микроорганизмов были уничтожены солнечным излучением вскоре после освобождения из льда. Кроме того, ученые отметили, что в бактериях присутствуют пигменты, которые поглощают солнечный свет, что еще больше усиливает потепление в северных районах.

Ранее сотрудники Университета Брауна и Университета Окленда зафиксировали подо льдами Арктики цветение фитопланктона вопреки расхожему мнению, что там не могут обитать эти водоросли из-за плотности льда.

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Елена Апазиди
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