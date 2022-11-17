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13:41, 17 ноября 2022Наука и техника

Подо льдами Арктики обнаружено цветение фитопланктона

Frontiers in Marine Science: подо льдами Южного океана замечено цветение фитопланктона

Фото: Weddell Sea / Globallookpress.com

Ученые из Университета Брауна и Университета Окленда обнаружили подо льдами Арктики цветение фитопланктона, вопреки расхожему мнению, что там не могут обитать эти водоросли из-за плотности льда. О выводах наблюдений сообщается в журнале Frontiers in Marine Science.

Фитопланктон представляет собой крошечные одноклеточные водоросли и бактерии, которые плавают в толще воды и являются основой пищевой цепочки. Для полноценного фотосинтеза им необходимо достаточное количество солнечного света. Ранее считалось, что плотный слой льда Южного океана блокирует попадание лучей в воду, не позволяя расти фитопланктону.

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Однако исследователи заметили в Арктике не только сами водоросли, но и интересный процесс, который они производили при таянии льда. Благодаря увеличению температуры и количества пресной воды для фитопланктона создавались подходящие условия для цветения. Всего команда использовала данные с 51 исследовательского аппарата, которые совершили 2197 погружений под лед в 2014-2021 годах. Затем ученые соотнесли полученную информацию с глобальными климатическими моделями. Оказалось, что около 50 процентов подледной акватории Антарктики может быть усеяна цветущим фитопланктоном.

В дальнейшем специалисты хотят проверить, как функционируют эти фитосистемы, а также привлекает ли цветение фитопланктона хищников и добычу подо льдом.

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Елена Апазиди
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