Остатки товаров IKEA в России выкупит популярный маркетплейс

«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех остатков товаров IKEA в России

Торговая площадка «Яндекс.Маркет» договорилась о выкупе всех остатков товаров шведско-нидерландского бренда IKEA в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу популярного маркетплейса.

Соглашение касается более 20 миллионов товаров в разных категориях — они поступят в продажу до конца 2022 года, пояснили в компании. Однако финансовые и другие детали сделки в «Яндекс.Маркете» не уточнили.

Говоря о логистике, представитель маркетплейса пояснил, что вопросы хранения и отгрузки товара относятся к операционным процессам — подробности об этом компания планирует раскрыть позднее. «Сделка с IKEA поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс», — заявили в компании.

Отмечается, что продавать товары IKEA «Яндекс.Маркет» начал еще в августе 2022 года. Продукция поступала от разных партнеров, в том числе — зарубежных.

15 июня IKEA объявила о своем окончательном уходе из России. Компания рассказала о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем.

С начала июля по середину августа IKEA провела онлайн-распродажу оставшихся в России товаров. При переходе на сайт магазина клиенту предлагалось встать в виртуальную очередь и дождаться возможности совершить покупку.