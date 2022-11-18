В США раскритиковали инициативу потолка цен на российскую нефть

Экс-глава Минфина США Мнучин: идея потолка цен на российскую нефть нелепа и неосуществима

Экс-глава Минфина США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин раскритиковал инициативу стран G7 по введению потолка цен на российскую нефть. Политик назвал меру неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал, передает телеканал CNBC.

«Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал», — заявил Мнучин.

По мнению американского чиновника, антироссийские санкции, которые были введены западом после начала спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были введены раньше.

«На мой взгляд, проблема сейчас состоит в том, что опции ограничены (...) Например, есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Сообщается, что о предельной цене могут объявить в тот же вечер в случае, если постпреды поддержат предложение.