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18:22, 18 ноября 2022Культура

Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к обязательным работам

Калининградского бизнесмена приговорили к обязательным работам за избиение Прилучного

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Калининградского бизнесмена Владимира Семенова приговорили к обязательным работам за избиение актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В ходе судебного процесса действия мужчины, избившего звезду «Мажора», переквалифицировали со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Владельцу клуба «Завод» назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием 15 процентов от заработной платы в доход государства.

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что актер был избит бизнесменом Владимиром Семеновым в одном из ночных клубов Калининграда и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

В октябре 2022 года Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе. Артист заявил, что в момент инцидента находился в трезвом состоянии, не вступал в конфликты с подсудимым, а также не знает, за что его избили. Актер рассказал, что обвиняемый напал на него сзади и нанес десять ударов, и добавил, что в результате он перенес несколько операций.

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Евгений Шульгин
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