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20:08, 18 ноября 2022Мир

США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине

Белый дом заявил, что США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре не были посвящены возможности провести сепаратные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Белый дом, отказавшись вести такие разговоры и в дальнейшем, пишет ТАСС.

О том, что Нарышкин и Бернс встречались в Турции, стало известно 15 ноября. Как говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, целью переговоров было обсуждение американо-российских отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса.

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Виктория Кондратьева
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