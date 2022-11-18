В США сделали новые выводы о теракте на Крымском мосту

NYT: американские специалисты сделали новые выводы о теракте на Крымском мосту

Американские специалисты сделали новые выводы о теракте на Крымском мосту. По их словам, операция прошла успешно или из-за тщательного планирования или из-за удачи. Об этом пишет газет The New-York Times.

«Для того чтобы это [частичное обрушение Керченского моста] произошло, многое должно было работать идеально», — сказал Виджей К. Сараф, главный инженер Exponent.

По словам нескольких инженеров, ущерб от взрыва мог быть больше, если бы бомба сработала на минуту или две позже. Грузовик уже начал подниматься по склону к большой, приподнятой части моста, удерживаемой парящими стальными арками.

Адам Эванс, инженер-строитель из Wiss, Janney, Elstner Associates считает, что организаторы взрыва не ставили целью нанести ущерб автомобильной трассе, а намерены были взорвать железную дорогу. «Я думаю, что [организация теракта] больше похоже на: "Мы провезем бомбу по этому мосту и нанесем большой ущерб"», — отметил Эванс.

Эксперты предположили, что взрыв осуществлялся дистанционно, так как такой подрыв трудно рассчитать по времени.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. После этого произошло возгорание топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал ЧП терактом.