В США призвали к переговорам по Украине

Экс-глава Минфина США Мнучин заявил, что время переговоров по Украине уже пришло

Время для переговоров по Украине уже пришло. Об этом заявил экс-глава министерства финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин телеканалу CNBS.

«О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия», — сказал Мнучин.

Он также заявил, что на встрече американского президента Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином один из моментов заключался в том, что два лидера могли бы решить вопрос по переговорам. Кроме того, по его мнению, в результате затягивания конфликта Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что России не о чем говорить с США по украинскому вопросу, учитывая «радикально противоположные позиции подходов».