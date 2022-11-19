Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 19 ноября 2022Мир

В США призвали к переговорам по Украине

Экс-глава Минфина США Мнучин заявил, что время переговоров по Украине уже пришло

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Время для переговоров по Украине уже пришло. Об этом заявил экс-глава министерства финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин телеканалу CNBS.

«О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия», — сказал Мнучин.

Он также заявил, что на встрече американского президента Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином один из моментов заключался в том, что два лидера могли бы решить вопрос по переговорам. Кроме того, по его мнению, в результате затягивания конфликта Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что России не о чем говорить с США по украинскому вопросу, учитывая «радикально противоположные позиции подходов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских войск по всей линии фронта
У Саакашвили выявили интоксикацию ртутью
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков ИГ в Сирии
Признание подозреваемого в убийстве девушки в Москве показали на видео
Фигура Бони в мини-платье восхитила пользователей сети
Нурмагомедов отреагировал на завоевание братом чемпионского титула Bellator
Подконтрольная Киеву часть Запорожья осталась без отопления
На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
Пригожин отреагировал на расстрел российских военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.