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16:56, 19 ноября 2022Мир

В Киеве понадеялись получить от ЕС больше денег

ОП Украины: страна рассчитывает на расширение финансирования со стороны ЕС до 18 млн евро

Фото: Shutterstock

В Киеве понадеялись получить от Евросоюза (ЕС) больше денежной помощи. По словам замруководителя офиса президента Игоря Жовква, Украина рассчитывает на расширение финансирования со стороны Брюсселя в 2023 году. Заявления, сделанные во время встречи с делегацией группы «Зеленые — Европейский свободный альянс», приводит РИА Новости.

«Ожидаем расширения Европейским союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на поддержку вами выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллионов евро на 2023 год», — заявил Жовква.

Участие во встрече приняли сопредседатель группы «Зеленые — Европейский свободный альянс» Терри Райнтке, а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии. Как сообщили в офисе президента республики, большое внимание на мероприятии уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины. Кроме того, стороны скоординировали усилия по дальнейшему укреплению обороноспособности страны и участию европейских государств в послевоенном восстановлении Украины.

Ранее стало известно о намерении Евросоюза выделить Украине макрофинансовую помощь в размере полумиллиарда евро. Такую сумму страна должна получить в декабре 2022 года, отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Нина Ташевская
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