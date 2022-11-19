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00:15, 19 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье

Глава Запорожья Старух: объект промышленной инфраструктуры попал под удар
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Олександр Старух / Telegram

Объект промышленной инфраструктуры попал под удар в городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале написал глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха​​​.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже», — сообщил Старух.

Ранее стало известно, что в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога. До этого воздушная тревога сработала в Никополе Днепропетровской области Украины.

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Марина Совина
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