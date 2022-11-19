Стало известно об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье

Глава Запорожья Старух: объект промышленной инфраструктуры попал под удар

Объект промышленной инфраструктуры попал под удар в городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале написал глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха​​​.

«Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности позже», — сообщил Старух.

Ранее стало известно, что в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога. До этого воздушная тревога сработала в Никополе Днепропетровской области Украины.