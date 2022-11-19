Пригожин пообещал, что украинские военнопленные вернутся домой живыми

Владелец российском компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на расстрел российских военнопленных. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Пригожина, несмотря на случившееся все украинские военнопленные вернутся домой живыми и невредимыми, даже если с их стороны будут провокации. «Даже если будут погибать российские пленные, мы не будем поддаваться на провокации»,— заявил он.

Пригожин отметил, что сомневается в том, что украинцы «стали бы убивать славян таким образом», тем более, что каждый пленный нужен для обмена. По его словам, на это способны американцы. «Это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся»,— отметил бизнесмен.

18 ноября были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных Вооруженными силами Украины.