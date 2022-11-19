Число погибших при обрушении дома на Сахалине возросло до семи

Губернатор Лимаренко: число погибших при взрыве на Сахалине выросло до 7, из них трое дети

Число погибших в результате взрыва газового баллона в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине возросло до семи человек, из них трое дети. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко написал в своем Telegram-канале.

«По данным на 16:45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 — дети», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что поиски еще трех человек продолжаются.

Пятиэтажный кирпичный дом обрушился на улице Библиотечной, 6а в Тымовском утром 19 ноября. По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение или эксплуатация газового баллона — дом не был газифицирован. По последним данным, пострадали девять человек.

Специалисты продолжают разбор завалов, на месте работают 13 единиц техники и 59 человек. Для жителей дома организован пункт временного размещения, там подготовлены спальные места, горячее питание, вода и все необходимое.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.