Сахалинские власти назвали предварительную причину взрыва в доме

Причиной обрушения дома на Сахалине стала неправильная эксплуатация газовых баллонов

Власти Тымовского района на Сахалине назвали неправильную эксплуатацию баллонов с газом вероятной причиной взрыва в жилом доме. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации.

Местные власти опровергли информацию о том, что подъезд дома мог обрушиться из-за пекарни, которая работала в доме. По данным администрации, пекарня расположена в отдельно стоящем здании, удаленном от места ЧП.

«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке городского типа Тымовское днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома, погибли семь человек, среди них трое детей.

