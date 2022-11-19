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08:45, 19 ноября 2022Россия

Сахалинские власти назвали предварительную причину взрыва в доме

Причиной обрушения дома на Сахалине стала неправильная эксплуатация газовых баллонов
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Daily Storm / Telegram

Власти Тымовского района на Сахалине назвали неправильную эксплуатацию баллонов с газом вероятной причиной взрыва в жилом доме. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации.

Местные власти опровергли информацию о том, что подъезд дома мог обрушиться из-за пекарни, которая работала в доме. По данным администрации, пекарня расположена в отдельно стоящем здании, удаленном от места ЧП.

«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке городского типа Тымовское днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома, погибли семь человек, среди них трое детей.

Марина Совина
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