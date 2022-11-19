Медведев заявил об усталости Запада от киевского режима

Зампред Совбеза Медведев заявил, что страны Запада устали от киевского режима

Страны Запада устали от киевского режима, в частности от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал попытки переложить на Россию вину за падение ракет на территории Польши.

«От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — написал он.

При этом США, НАТО и Евросоюз, считает Медведев, не хотят полного разрыва отношений с Россией, так как это чревато третьей мировой войной. Из-за этого участились попытки представителей западных стран «вразумить Киев».

Самому Зеленскому, продолжил он, переговоры не нужны, так как в таком случае придется признать распад Украины. «А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев, реагируя на информацию о расстреле Вооруженными силами Украины российских военнопленных, заявил, что украинских военных нужно покарать, даже если на их поиски уйдут годы.