Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 19 ноября 2022Россия

Медведев заявил об усталости Запада от киевского режима

Зампред Совбеза Медведев заявил, что страны Запада устали от киевского режима
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Страны Запада устали от киевского режима, в частности от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал попытки переложить на Россию вину за падение ракет на территории Польши.

«От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — написал он.

При этом США, НАТО и Евросоюз, считает Медведев, не хотят полного разрыва отношений с Россией, так как это чревато третьей мировой войной. Из-за этого участились попытки представителей западных стран «вразумить Киев».

Самому Зеленскому, продолжил он, переговоры не нужны, так как в таком случае придется признать распад Украины. «А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев, реагируя на информацию о расстреле Вооруженными силами Украины российских военнопленных, заявил, что украинских военных нужно покарать, даже если на их поиски уйдут годы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.