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21:55, 18 ноября 2022Россия

Медведев отреагировал на расстрел ВСУ российских военнопленных

Медведев заявил, что военных ВСУ, расстрелявших российских пленных нужно покарать

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на информацию о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военнопленных, заявил, что украинских военных нужно покарать, даже если на их поиски уйдут годы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — написал Медведев.

Он рассказал, что во время изучения уголовного права в университете ему говорили, что «уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой».

«И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному еще с ветхозаветных времен», — добавил Медведев, ссылаясь на библейскую книгу Левита.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Позднее Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и провести тщательное расследование.

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Марина Совина
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