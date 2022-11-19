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01:10, 19 ноября 2022Мир

Белый дом обвинил Москву в отказе от переговоров об обмене заключенными

Белый дом обвинил Москву в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными

Фото: U.S. Department of Justice / Handout / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Москву в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о контактах США и России по обмену осужденными, представитель администрации указала, что «действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает на положительный результат по обмену заключенными с США, и в особенности по обмену россиянина Виктора Бута на одного из американцев. «Хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, она укрепляется, и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», — отметил дипломат.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

Марина Совина
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