Japan Times: бывший премьер Японии Есиро раскритиковал Зеленского за страдания украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходят с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, пишет Japan Times.

На политическом собрании в Токио он уточнил, что действия украинского руководства вредят людям. «Зеленский заставил страдать многих украинцев», — раскритиковал Мори Киев.

Кроме того, он считает, что японские журналисты снимают односторонние репортажи о конфликте на Украине. В них они полагаются на информацию из США и Европы, указал экс-глава правительства. Также он обвинил действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиду в том, что политик следует позиции Вашингтона.

В октябре японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сложить оружие и остановить конфликт. По его словам, все заявления западных СМИ об «ослаблении России» сомнительны.