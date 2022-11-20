Министр обороны Китая выразил готовность к встрече с шефом Пентагона

Министр обороны Китая сообщил о готовности провести встречу с главой Пентагона

Глава минобороны Китая Вэй Фэнхэ выразил готовность провести встречу с американским коллегой Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств–членов АСЕАН с диалоговыми партнерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт китайского ведомства в соцсети WeChat.

В публикации сказано, что Пекин настроен позитивно и открыт для обмена мнениями с Вашингтоном. «Соответствующие ведомства двух сторон поддерживают связь и координацию по этому вопросу», — говорится в посте.

19 ноября шеф Пентагона Остин выступил на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе и, в частности, заявил, что Россия обладает «впечатляющими вооружениями». Он также признался, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине. При этом Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах.

На саммите G20 в Индонезии прошла первая очная встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня с момента инаугурации первого в 2018 году. В Белом доме подчеркнули, что сторонам удалось установить договоренность о сохранении контактов в дальнейшем и об «углублении конструктивные усилий» по всем вопросам.

