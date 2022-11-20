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03:42, 20 ноября 2022Экономика

Названа лучшая валюта для покупки до Нового года

Аналитик Совкомбанка Васильев призвал россиян купить китайский юань до Нового года

Фото: Unsplash

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, какие валюты лучше всего купить до Нового года. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев назвал лучшую валюту для покупки до Нового года и призвал россиян приобрести валюты дружественных стран, особенно юань. Аналитик объяснил, что в условиях санкций Запада доллар и евро сохраняют свою токсичность. При этом их покупательная способность уменьшается из-за высокой инфляцией в Европе и США.

«Наиболее перспективная из них [валют дружественных стран]— китайский юань», — порекомендовал он.

Специалист добавил, что вложения в юане и бумаги российских компаний дадут положительную реальную доходность.

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Марина Совина
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