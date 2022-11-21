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09:32, 21 ноября 2022Мир

Пентагон подсчитал размер оказанной Украине военной помощи

Глава Пентагона Ллойд заявил о помощи США Киеву на 20 миллиардов долларов с февраля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала боевых действий на Украине, с февраля 2022 года, США предоставили Киеву военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов, и продолжат оказывать поддержку и дальше. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии, цитату приводит ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул Остин.

По приблизительным подсчетам медиаплатформы Devex, размер помощи, оказанной Украине с февраля по октябрь, достигает 100 миллиардов долларов. При этом в основном речь идет не о гуманитарной поддержке. Страны Евросоюза также устроили тренировочную миссию для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она начала свою работу 15 ноября.

В российском МИД говорили, что Москва отрицательно относится к решению Европейского союза о создании тренировочной миссии для военных ВСУ, и неоднократно подчеркивали, что Запад не должен оказывать Киеву помощь.

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Виктория Кондратьева
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