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14:31, 15 ноября 2022Мир

В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии

ЕС объявил о начале тренировочной миссии для ВСУ под командованием вице-адмирала Блежана

Фото: Pool / Reuters

Тренировочная миссия Евросоюза для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала свою работу во вторник, 15 ноября. Об этом заявили представители Совета ЕС, передает ТАСС.

«Сегодня Совет ЕС запускает работу миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Украина)», — сообщили в пресс-службе Совета.

Там уточнили, что командовать миссией назначен директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.

Ранее в ноябре стало известно, что главы МИД стран ЕС утвердят миссию по оказанию военной помощи Украине. Сообщалось, что Совет Евросоюза примет официальное решение по запуску военной миссии и ее финансированию: она предполагает обучение и экипировку до 15 тысяч украинских военных и рассчитана на два года.

В российском МИД отметили, что Москва отрицательно относится к решению Европейского союза о создании тренировочной миссии для военных ВСУ. При этом там подчеркнули, что эта новость не стала удивлением для российской стороны.

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Варвара Кошечкина
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