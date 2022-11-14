Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ

Замглавы МИД Грушко: Россия отрицательно относится к созданию миссии ЕС по тренировке ВСУ

Москва отрицательно относится к решению Европейского союза (ЕС) о создании тренировочной миссии для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так оценил эту инициативу замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что эта новость не стала удивлением для российской стороны. «Потому что если мы посмотрим линию Запада начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию», — пояснил он.