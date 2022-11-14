Страны Евросоюза утвердят военную миссию для Украины

Главы МИД ЕС утвердят миссию по оказанию военной помощи Украине и санкции против Ирана

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят миссию по оказанию военной помощи Украине и санкции против Ирана на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет Евросоюза примет официальное решение по запуску военной миссии и ее финансированию, она предполагает обучение и экипировку до 15 тысяч украинских военных и рассчитана на два года.

Предполагается выделение на этот период 106,7 миллиона евро, военнослужащих будут готовить на территории Польши и Германии.

Кроме того, планируется расширение санкций против Ирана и обсуждение ситуации в Белоруссии. На рабочий завтрак до начала совещания приглашена бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Отмечается, что тема отношений с Россией может быть затронута, однако принятия решений не ожидается, в том числе относительно санкционного режима.

9 ноября стало известно, что Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

