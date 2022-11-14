Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 14 ноября 2022Мир

Страны Евросоюза утвердят военную миссию для Украины

Главы МИД ЕС утвердят миссию по оказанию военной помощи Украине и санкции против Ирана

Фото: Pixabay

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят миссию по оказанию военной помощи Украине и санкции против Ирана на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет Евросоюза примет официальное решение по запуску военной миссии и ее финансированию, она предполагает обучение и экипировку до 15 тысяч украинских военных и рассчитана на два года.

Предполагается выделение на этот период 106,7 миллиона евро, военнослужащих будут готовить на территории Польши и Германии.

Кроме того, планируется расширение санкций против Ирана и обсуждение ситуации в Белоруссии. На рабочий завтрак до начала совещания приглашена бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Отмечается, что тема отношений с Россией может быть затронута, однако принятия решений не ожидается, в том числе относительно санкционного режима.

9 ноября стало известно, что Евросоюз собирается выделить Украине в декабре 2022 года макрофинансовую помощь в размере полмиллиарда евро. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленскому предложили подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией
В Харькове сообщили о ракетном обстреле
Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве
Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Стамбуле
Трансгендер с внешностью Барби вышел в свет с глубоким декольте и удивил фанатов
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки
Страны Евросоюза утвердят военную миссию для Украины
В России задумали запустить льготную ипотеку для жителей Донбасса
В Госдуме предложили провести демобилизацию еще одной категории россиян
В США рассказали о «Мстителях» для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.