Российская бронетехника станет более защищенной после 2030 года

Начальник ГАБТУ Шестаков: после 2030 года защищенность российской бронетехники повысят

Перспективные образцы российской бронетехники, согласно концепции ее развития до 2030 года и после, станут более унифицированными и защищенными. Об этом в материале для газеты «Красная звезда» написал начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков.

Он отметил, что сейчас идет проработка тактико-технических требований к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года, а также обоснование концепции их развития после 2030 года.

«При разработке новой техники большое внимание уделяется повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам, обеспечению модульности конструкции, что позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации», — пишет Шестаков.

Начальник ГАБТУ напомнил, что сейчас разрабатываются перспективные танки, гусеничные и колесные боевые машины в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». После завершения ОКР будут созданы новые боевые машины, а также платформы для будущих образцов военной и специальной техники.

В сентябре Александр Шестаков писал, что участвующие в специальной военной операции по защите Донбасса боевые машины пехоты и бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.