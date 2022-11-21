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20:08, 21 ноября 2022Наука и техника

Российская бронетехника станет более защищенной после 2030 года

Начальник ГАБТУ Шестаков: после 2030 года защищенность российской бронетехники повысят

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Перспективные образцы российской бронетехники, согласно концепции ее развития до 2030 года и после, станут более унифицированными и защищенными. Об этом в материале для газеты «Красная звезда» написал начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков.

Он отметил, что сейчас идет проработка тактико-технических требований к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года, а также обоснование концепции их развития после 2030 года.

«При разработке новой техники большое внимание уделяется повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам, обеспечению модульности конструкции, что позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации», — пишет Шестаков.

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Начальник ГАБТУ напомнил, что сейчас разрабатываются перспективные танки, гусеничные и колесные боевые машины в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». После завершения ОКР будут созданы новые боевые машины, а также платформы для будущих образцов военной и специальной техники.

В сентябре Александр Шестаков писал, что участвующие в специальной военной операции по защите Донбасса боевые машины пехоты и бронетранспортеры получили комплекты дополнительной защиты.

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Даниил Иринин
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