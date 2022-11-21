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20:03, 21 ноября 2022Из жизни

Вырастившая 92 ребенка женщина рассказала о правилах жизни в полном детей доме

Daily Mirror: патронатная воспитательница из Великобритании вырастила 92 ребенка
Jo Newby

Jo Newby. Кадр: SWNS Digital / YouTube

Патронатная воспитательница из Великобритании вырастила 92 ребенка и рассказала о своем призвании и трудностях, с которыми она сталкивалась в процессе работы. О том, как женщина содержит в порядке полный детьми дом и каких правил она придерживается, рассказывает материал Daily Mirror.

52-летние Джо и Кристофер Ньюби поженились 22 года назад. На тот момент у женщины уже был сын от первого брака, но и она, и Кристофер хотели, чтобы детей было больше. У пары были знакомые, которые брали детей на воспитание, поэтому Джо и Кристофер решили последовать их примеру. В 2004 году они взяли под патронаж трехмесячного мальчика. «У меня сразу же возникло чувство, что я нужна этому ребенку. Сначала все казалось мне странным и непривычным, но потом я перестала воспринимать воспитание чужих детей как нечто необычное», — вспоминает Джо.

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Затем супруги приютили еще ребенка, и вскоре начали делать это на постоянной основе. В итоге за 19 лет в доме Ньюби жили и воспитывались 92 ребенка и подростка, которые в среднем проводили с Джо и Кристофером по три года. Обычно у пары проживает не более трех воспитанников одновременно. Несмотря на это, они купили дом побольше, чтобы у каждого ребенка было достаточно личного пространства.

Единственный, кто остался с Ньюби навсегда, — мальчик по имени Каспер, которого они взяли под опеку, когда ему было полтора года. «У Каспера много дополнительных потребностей, и ему необходима постоянная опека», — сказала Джо.

За свою деятельность Джо получает пособие, составляющее, по ее словам, около 0,5 фунта стерлингов (примерно 36 рублей) за час работы. По ее словам, деньги — далеко не главное, ведь она считает воспитание детей и заботу о них своим призванием. В основном семья живет за счет заработной платы Кристофера, который является государственным служащим.

Женщину утверждает, что в доме всегда порядок и спокойствие. По ее словам, во многом чистота и приятная атмосфера в доме связана с ее умением распределять задачи между всеми жильцами. Британка привлекает детей к выполнению домашних обязанностей и таким образом учит их быть самостоятельными и опрятными.

Ранее сообщалось, что 40-летняя Пэтти Эрнандес из штата Северная Каролина, США, забеременела в 17-й раз и рассказала о мечте родить 20 детей для ровного счета. «Если Бог хочет, чтобы я снова забеременела, то пусть так и будет», — сказала многодетная мать.

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Евгения Черкасова
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