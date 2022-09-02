Принципиально не предохраняющаяся 40-летняя женщина забеременела в 17-й раз

The Sun: в США беременная в 17-й раз женщина рассказала о мечте иметь 20 детей

40-летняя Пэтти Эрнандес из штата Северная Каролина, США, забеременела в 17-й раз и рассказала о мечте родить 20 детей для ровного счета. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рожает детей в течение 14 лет и утверждает, что не предохраняется принципиально. «Если Бог хочет, чтобы я снова забеременела, то пусть так и будет», — говорит многодетная мать. В семье Эрнандес и ее 39-летнего мужа Карлоса 16 детей: шестеро мальчиков и десять девочек. Супруги выбирают для каждого ребенка имя, начинающееся с буквы «К», в честь отца семейства.

Сейчас Эрнандес снова беременна, и скоро семья пополнится еще одним мальчиком. Женщина призналась, что хочет иметь 20 детей. «Мы хотим еще трех мальчиков, чтобы количество дочерей и сыновей было равным — 10 и 10», — рассказывает мать.

На обеспечение 16 детей уходит немало средств. Супруги тратят около 900 долларов (54,4 тысячи рублей) в неделю на еду — преимущественно на школьные обеды. Однако Эрнандес не переживает по поводу денег. «У нас своя клининговая компания, и именно так мы обеспечиваем детей», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что 33-летняя Бритни Черч из США стала матерью 12 детей в течение 17 лет и решила остановиться. Женщина стремится к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым.