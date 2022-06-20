33-летняя женщина родила 12 детей и решила остановиться

Today!: Бритни Черч из Арканзас-Сити стала матерью 12 детей за 17 лет

33-летняя Бритни Черч из США стала матерью 12 детей в течение 17 лет и решила остановиться. Историю американки публикует Today!

Бритни Черч из города Арканзас-Сити, штат Канзас, впервые стала матерью в 2004 году, когда ей было 16, и с тех пор не была беременной только в 2013, 2017 и 2022 годах. С 17 до 19 лет она родила еще троих детей, с 20 до 30 — четверых. В 30 лет американка родила тройню, а двенадцатый ребенок родился через два года. Самому старшему ребенку сейчас 17 лет, а младшему — 11 месяцев. «Что-то я подустала от всего этого», — пошутила женщина в интервью.

Своего нынешнего мужа Черч встретила не сразу. Первые шестеро детей родились у нее от предыдущих отношений, и она считалась матерью одиночкой, пока не встретила мужчину по имени Крис на работе. Они поженились, а их семья продолжила увеличиваться. Американка давно смирилась с тем, что стирка и уборка стали ее основным занятием, а крекеры и макароны можно обнаружить где угодно в доме. Но прежде всего Черч стремиться к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым.

По словам американки, она была беременна в общей сложности 98 месяцев — более 8 лет. Они с мужем приспособили дом с пятью спальнями к жизни большой семьи и ездят на 15-местном Ford Transit. Черч рассказала, что в день дети выпивают семь с половиной литров молока, которое обходится родителям в 200 долларов (11 тысяч рублей) в месяц. При этом ее супруг был бы не против завести еще детей.

С 2019 года семья Черч ведет страничку в социальных сетях, на которую сейчас подписаны уже более 1,8 миллиона пользователей. Многодетная мать рассказала, что часто сталкивается со странными вопросами. Например, многие стараются выпытать, не являются ли они с супругом сектантами или религиозными фанатиками, а другие утверждают, что семейство живет на пособия, хотя они работают. Черч рассказала, что большая семья — главное счастье в ее жизни.

Ранее сообщалось, что в Китае пара деревенских жителей завела 15 детей в обход закона, за что понесли ответственность местные чиновники. Семья избежала наказания за нарушение закона, предписывавшего иметь не более одного, а потом двух детей в семье.