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02:10, 21 ноября 2022Мир

НАТО призвало Финляндию и Швецию усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом

Генсек НАТО призвал Финляндию и Швецию расширить сотрудничество по борьбе с терроризмом
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО утвердили уже 28 из 30 стран. Столтенберг отметил, что подобная скорость принятия решений выходит за рамки нормы. «На этот раз ненормально то, что все прошло так быстро», — признал он, подчеркнув, что обычно ратификация заявок занимает продолжительное время.

При этом своего одобрения пока не дала Турция. В связи с этим генсек альянса призвал Швецию и Финляндию расширить сотрудничество с НАТО по борьбе с терроризмом и террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана. «Для Турции это важно, так как Турция является страной НАТО, которая больше всего подверглась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим», — пояснил Столтенберг.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. На данный момент, помимо Турции, документ не ратифицировала Венгрия.

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Марина Совина
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