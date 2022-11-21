Из-за рожи на ноге президент Бразилии перестал носить брюки

Президент Бразилии Жаир Болсонару перестал носить брюки из-за рожи на ноге

После поражения на выборах президент Бразилии Жаир Болсонару перестал появляться на публике. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Agence France-Presse.

Причиной необычного затворничества, по словам вице-президента Бразилии Амилтона Моурана, стало рожистое воспаление — инфекционно-аллергическая болезнь, которая затрагивает кожу и подкожную клетчатку. Моуран утверждает, что из-за рожи на ноге Болсонару перестал носить брюки и вынужден скрываться от людей.

У него проблемы со здоровьем. Он не может носить штаны. Что ему, идти сюда в шортах? Амилтон Моуран вице-президент Бразилии

Администрация Болсонару не подтвердила слова вице-президента. Ранее также Моуран утверждал, что бразильский президент уединился для духовного восстановления.

В начале ноября сообщалось, что Жаир Болсонару проиграл на выборах президента Бразилии и согласился передать власть победившему Луису Инасиу Луле да Силве. Инаугурация намечена на 1 января 2023 года.