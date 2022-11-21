Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 21 ноября 2022Забота о себе

Из-за рожи на ноге президент Бразилии перестал носить брюки

Президент Бразилии Жаир Болсонару перестал носить брюки из-за рожи на ноге

Фото: Adriano Machado / Reuters

После поражения на выборах президент Бразилии Жаир Болсонару перестал появляться на публике. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Agence France-Presse.

Причиной необычного затворничества, по словам вице-президента Бразилии Амилтона Моурана, стало рожистое воспаление — инфекционно-аллергическая болезнь, которая затрагивает кожу и подкожную клетчатку. Моуран утверждает, что из-за рожи на ноге Болсонару перестал носить брюки и вынужден скрываться от людей.

У него проблемы со здоровьем. Он не может носить штаны. Что ему, идти сюда в шортах?

Амилтон Моуранвице-президент Бразилии

Администрация Болсонару не подтвердила слова вице-президента. Ранее также Моуран утверждал, что бразильский президент уединился для духовного восстановления.

В начале ноября сообщалось, что Жаир Болсонару проиграл на выборах президента Бразилии и согласился передать власть победившему Луису Инасиу Луле да Силве. Инаугурация намечена на 1 января 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.