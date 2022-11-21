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19:01, 21 ноября 2022Мир

В США раскрыли детали российско-иранского соглашения по ударным беспилотникам

CNN: Иран начинает передачу России чертежей и компонентов к ударным БПЛА
СюжетИранские беспилотники:

Фото: IRGC/WANA /Handout / Reuters

Россия и Иран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников на территории РФ с использованием иранских чертежей и компонентов. Детали соглашения раскрывает CNN со ссылкой на данные разведки США.

Согласно информации, соглашение было заключено в начале ноября, теперь Иран начинает передавать России необходимые детали и схемы для производства боевых БПЛА. По словам источника, производство может начаться через несколько месяцев, речь идет о тысячах беспилотников.

По данным телеканала, решение о производстве дронов в России, а не передаче их Ираном, было принято после раскрытой прессой информации о якобы поставках беспилотников и ракет малой дальности класса «земля-земля». К тому же процесс производства ударных беспилотников несложен по сравнению с другим оружием, добавил источник CNN.

Указывается, что этот шаг, вероятно, вызовет значительный гнев со стороны Украины и ее западных союзников, включая США.

В октябре источники Reuters в Иране сообщили, что страна пообещала поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. «Россияне запросили больше дронов и иранских баллистических ракет с улучшенной точностью, принадлежащих семейству ракет Fateh и Zolfaghar», — заявил один из собеседников агентства.

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Антон Похиляк
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