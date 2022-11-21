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10:55, 21 ноября 2022Россия

Уничтожение российским «Аллигатором» техники ВСУ попало на видео

Появились видеокадры с уничтожением российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» техники ВСУ

Уничтожение российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Соответствующие кадры появились на сайте телеканала «Звезда».

На записи видно, как российские вертолеты движутся на предельно малой высоте над водоемами и полями, чтобы обмануть систему противовоздушной обороны (ПВО) противника. Одна из пущенных ВСУ ракет летит мимо цели, тогда как «Аллигатор» делает резкий крен влево и выпускает тепловые ловушки.

Позже российская ракета попадает в цель.

Ранее были показаны видеокадры с уничтожением российскими дронами-камикадзе «Ланцет» украинской бронетехники в ходе специальной военной операции. На видео демонстрируется, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» батальона Донецкой народной республики «Каскад» атакуют бронетехнику противника.

До этого в сети опубликовали видеокадры с тараном беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО на Украине.

Анна Щербакова
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