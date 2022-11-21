Выявлен способ сократить побочные эффекты терапии при лечении рака

Breast Cancer: физические упражнения сократили побочные эффекты от лучевой терапии

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) выявили способ сократить побочные эффекты терапии при лечении рака легких. Результаты исследования, опубликованного в журнале Breast Cancer, показывают, что физические упражнения помогают сделать лучевую терапию легче переносимой для пациентов.

Команда изучила данные 89 женщин, из которых 43 попросили пройти домашнюю 12-недельную программу, состоящую из упражнений от одной до двух тренировок в неделю с утяжелением и 30-40 минут аэробных упражнений. Остальных участников отнесли к контрольной группе, которые не занимались спортом.

Специалисты обнаружили, что пациенты, которые выполняли программу, быстрее приходили в себя во время и после лучевой терапии по сравнению с контрольной группой, а также у них наблюдалось значительное улучшение качества жизни.

Однако исследователи отметили, что преимущества были выражены только при небольших физических нагрузках. Количество упражнений должно постепенно увеличиваться, чтобы в итоге прийти к национальным рекомендациям Австралии для онкологических больных. Сейчас они представляют: интенсивные аэробные упражнения 30 минут в день в течение пяти дней в неделю или та же программа 20 минут в день в течение трех дней в неделю. Кроме того, в здравоохранительных структурах Австралии советуют выполнять 8-10 силовых упражнений с 8-12 подходами два-три дня в неделю.