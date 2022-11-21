В российском городе девочка попала в больницу с отравлением из-за курения отца

В Челябинске девочка отравилась после того, как ее отец курил наркотик у детской кровати

В Челябинске девочка отравилась после того, как ее отец курил наркотик у детской кровати. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре российского региона.

После этого девочка попала в больницу. В ведомстве разъяснили, что пары запрещенного вещества нанесли тяжкий вред здоровью ребенка.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда по неосторожности, ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы.

Ранее стало известно, что житель Красноярского края дважды пытался убить новорожденного сына из-за плача. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, а его сына госпитализировали.

До этого 38-летняя жительница Екатеринбурге до смерти забила своего трехмесячного сына. Пьяная россиянка одним ударом сломала ребенку челюсть, после чего нанесла ему еще девять ударов рукой в голову.