В МАГАТЭ раскрыли повреждения от обстрелов ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о повреждении резервуаров для конденсата и нерадиоактивной утечке на ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили повреждения резервуаров для хранения конденсата, которые используются для охлаждения реакторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации.

«Группа [инспекторов] в числе своих наблюдений [зарегистрировала] повреждение резервуаров для хранения конденсата, что вызвало нерадиоактивную утечку», — говорится в тексте.

Кроме того, эксперты обнаружили следы «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками».

При этом специалисты МАГАТЭ считают, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет. В их отчете говорится, что ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительный ущерб станции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство секретариата МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать причастных.