Мария Захарова призвала секретариат МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС

Руководство секретариата МАГАТЭ должно четко указать на тех, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). К этому призвала агентство официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова переданы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что руководству МАГАТЭ необходимо занять ответственную позицию. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — резюмировала Захарова.

Ранее Захарова назвала страны Запада соучастниками преступлений Киева из-за продолжения обстрелов украинской стороной ЗАЭС. Представитель МИД заключила, что западные партнеры в очередной раз показали свое двуличие, так как «дали карт-бланш» режиму президента Украины Владимира Зеленского на дальнейшие атаки на станцию.