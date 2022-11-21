Захарова назвала Запад соучастником преступлений Киева из-за обстрелов ЗАЭС

Захарова назвала Запад соучастником преступлений Киева из-за продолжения обстрелов ЗАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны Запада соучастниками преступлений Киева из-за продолжения обстрелов украинской стороной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ее слова переданы в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Дипломат рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. При этом она уточнила, что серьезных повреждений ЗАЭС удалось избежать. «Особый цинизм безответственным действиям Киева придает то, что они последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ», — отметила Захарова.

Представитель МИД заключила, что западные партнеры в очередной раз показали свое двуличие, так как «дали карт-бланш» режиму президента Украины Владимира Зеленского на дальнейшие обстрелы ЗАЭС. «Украинские власти, вдохновляемые безграничной поддержкой со стороны своих западных кураторов, похоже, уже ничего не сдерживает, даже присутствие на станции представителей МАГАТЭ, жизнь которых они также готовы подвергнуть смертельной опасности», — заявила она.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Украины ЗАЭС есть риск атомной аварии. По его словам, Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент, но авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.