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22:02, 21 ноября 2022Мир

МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Фото: Reuters

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в распространенном на сайте организации заявлении.

В документе говорится, что эксперты МАГАТЭ оценили степень ущерба от интенсивного обстрела ЗАЭС в выходные дни.

«Несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — говорится в документе.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Украины ЗАЭС есть риск атомной аварии. По его словам, Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент, но авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство секретариата МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать причастных.

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Марина Совина
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