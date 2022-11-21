Женщина проигнорировала подозрительные симптомы и получила пугающий диагноз

7 News: женщина три месяца игнорировала подозрительные симптомы и узнала о раке

34-летняя Софи Эдвардс из австралийского города Аделаида проигнорировала подозрительные симптомы и узнала, что у нее рак. Об этом сообщает 7 News.

Более полугода назад женщина заметила, что у нее что-то не то с животом, но списала это на расстройство желудка и пищевую непереносимость. Но, чем больше проходило времени, тем тяжелее ей становилось. Эдвардс начала мучиться от сильной боли в пояснице и прямой кишке, постоянной диареи, а также перестала есть и пить. Спустя три месяца после появления симптомов, когда женщина уже не могла подняться с постели, мать отвезла ее к терапевту.

Врач убедил Эдвардс, что у нее синдром раздраженного кишечника, и, прописав лекарства, отправил домой. Однако ее мать настояла на обследовании. Результаты анализов показали, что в стуле пациентки есть следы крови. После дополнительных обследований Эдвардс получила пугающий диагноз — рак кишечника третьей стадии. Сначала она была шокирована, но быстро «приняла свою судьбу».

Эдвардс перенесла несколько операций и прошла 25 курсов лучевой и химиотерапии в таблетках. «Сейчас я начала девять курсов химиотерапии. Мой последний курс назначен на 26 декабря», — рассказывает она. Женщина добавила, что успела заморозить яйцеклетки, так как хочет родить еще детей.

Эдвардс утверждает, что для нее было проще пройти изнуряющее лечение, чем рассказать семилетнему сыну Джексону, что с ней происходит. «Самый душераздирающий момент — видеть, как мой сын сидит на коленях у сестры в окружении врачей после моей операции, и слышать, как он спрашивает: "Моя мама умрет?"» — вспоминает она. Эдвардс не скрывает диагноз от Джексона и позволяет ему задавать вопросы, чтобы он смог понять, как болезнь повлияла на их жизнь. Она добавила, что составила с сыном список приключений, в которых они смогут поучаствовать после согласия врачей.

По словам женщины, в настоящее время она принимает каждый день таким, какой он есть: наслаждается каждым прожитым моментом и не расстраивается, если иногда чувствует себя очень плохо. «Мое тело действительно пережило так много, что теперь возможность встать с постели с утра — это веская причина для хорошего настроения», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Никола Кэмерон из Великобритании получила серьезный диагноз только спустя полтора года обследований, хотя обратилась к врачу сразу после появления симптомов. Женщина испытывала боль во время полового контакта, мучалась от спазмов в животе и кровотечений.