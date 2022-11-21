Европа бросилась запасаться одним из видов топлива

Reuters: трейдеры в Евросоюзе бросились закупать российский дизель перед запретом

Трейдеры в Евросоюзе стараются заранее закупить один вид топлива из России. Речь идет о дизеле, который страны Европы бросились покупать до вступления в силу эмбарго на нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters.

В первой половине ноября хранилище «Амстердам-Роттердам-Антверпен» закупило у России на 126 процентов больше топлива, чем месяцем ранее. В настоящее время закачка выросла до 215 тысяч баррелей в сутки. Европейский союз запретит импорт российских нефтепродуктов, от которых он в значительной степени зависит при производстве дизельного топлива, к 5 февраля. Это последует за запретом на российскую нефть, который вступает в силу в декабре.

При этом аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года.

Как писало ранее агентство Bloomberg, страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.