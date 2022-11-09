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19:57, 9 ноября 2022Экономика

Европе предсказали рекордное за 12 лет падение запасов дизеля

Wood Mackenzie: запасы дизеля в Европе в начале весны упадут до минимума за 12 лет

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie предсказали Европе рекордное за 12 лет падение запасов дизеля — в декабре и январе регион будет наращивать запасы, но к началу весны запасы упадут до минимума с 2011 года. Прогноз специалистов приводит Bloomberg.

Россия по-прежнему является крупнейшим внешним поставщиком дизельного топлива в ЕС, но в начале февраля блок намерен прекратить морской импорт российских нефтепродуктов. Поэтому в конце зимы можно ожидать резкого сокращения запасов дизеля, считают аналитики.

Вместе с тем снижение запасов дизеля в регионе поспособствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, и европейские предприятия стали работать на полную мощность, рассказал главный аналитик Wood Mackenzie Джеймс Берли. В результате, по прогнозу компании, нефтепереработка в северо-западной Европе в ноябре вырастет на 420 тысяч баррелей в день, до 6,14 миллиона баррелей в день.

«Мы ожидаем, что рост производства будет по-прежнему поддерживаться высокой чистой маржой, и предполагаем, что запасы дизельного топлива на конец декабря вырастут почти на 3 миллиона баррелей», — подчеркнул Берли.

В сентябре испанская газета El País писала, что на Россию приходится более трети европейского импорта дизеля. Чтобы заместить российские поставки, Европе придется снова наращивать собственное производство и увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким ценам, считает аналитик компании Kpler Эстебан Морено.

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Софья Ермакова
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